14.06.2019 17:09
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Keşan Belediyesi'nin "Karne Partisi"ne öğrencilerden büyük ilgi…

Keşan Belediyesi

Keşan Belediyesi ile Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın sona ermesi nedeniyle düzenlenen "Karne Partisi", 14 Haziran 2019 Cuma günü gerçekleştirildi.

Saat 16.15 sıralarında başlayan Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde gerçekleştirilen törene katılan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'naçocuklar büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

Partide konuşan Helvacıoğlu, daha önceki yıllarda Keşan Belediye eski başkanı Mehmet Özcan'ın çocuklara makamında karne hediyesi verme geleneğini bu yıl bir partiye dönüştürdüklerini ve böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu etkinlikte DJ Çağdaş-Çağlar Kolukısa müzikleri ile sizleri coşturacak ayrıca size çeşitli hediyeler takdim edeceğiz. Hepinizi kutluyor ve iyi tatiller diliyorum. Ayrıca bu partimize katılan Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlhan Saz'a da teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra Kolukısa kardeşlerin müzikleri eşliğinde öğrenciler coşarken kendilerine sandviç, meyva suyu, kalem, şapka ve dondurma hediye edildi.

Öğrenciler bu etkinlik nedeniyle Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler
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