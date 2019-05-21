Keşan Belediyesi'nin Mahalle İftarları Devam Ediyor

Kerami Mercan 112 Acil İstasyonu'nun yanındaki boşluk alanda düzenlenen İftar Yemeği'ne Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı ve mahalle halkı katıldı.
İftar öncesi dualar okundu.
Mahalle sakinleri geleneksel iftar yemeklerini yaşatması nedeniyle Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür ettiler.
Keşan Belediyesi'nin iftar yemeklerine 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü Paşayiğit Mahallesi'nde devam edilecek.
Mustafa Helvacıoğlu
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Kaynak: Bültenler