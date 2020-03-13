Keşan Belediyesi öğrencileri Coronavirüse karşı broşürlerle bilgilendirildi
Keşan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü koordinesinde, Keşan'daki tüm okullarda, Coronavirüs'e karşı, belediye tarafından hazırlanan el bilgilendirme broşürleri dağıtılıyor.
13.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:14
Dağıtımlarla öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi sağlanıyor.
Müdürlük yetkilileri, öğrencilerin hem sınıflarda yapılan bilgilendirmelerden hem de broşürlerden edindikleri bilgileri evlerinde aile üyelerine de anlatmalarını istedi.
Keşan Belediyesi'nin geleceğimiz olan çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlarının sağlığını korumak için çalışmalarına devam edeceği bildirildi
Kaynak: Bültenler
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