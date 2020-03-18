Keşan Belediyesi vatandaşlara sabun dağıttı
Keşan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara sabun dağıttı.
18.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:56
Keşan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara sabun dağıttı.
Belediye ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ve kullandığı alanlarda ilaçlama ve dezenfektan çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bir taraftan da vatandaşlara sabun dağıttı.
Belediye yetkilileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların kişisel temizliklerine dikkat etmelerini istedi.
Belediye ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ve kullandığı alanlarda ilaçlama ve dezenfektan çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bir taraftan da vatandaşlara sabun dağıttı.
Belediye yetkilileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların kişisel temizliklerine dikkat etmelerini istedi.
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Kaynak: AA