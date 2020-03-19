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Keşan Belediyesi ve taksicilerden örnek uygulamalar

Keşan Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Nehir Gergin, Keşan Belediyesi'nde esnaf odaları ve STK'lar ile yapılan toplantı sonrası açıklama yaptı.

19.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:49
Keşan Belediyesi ve taksicilerden örnek uygulamalar

Ke Keşan Belediyesi'nin Keşan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası işbirliğinde, Corona Virüs ile ilgili alınan önleme ve koruma tedbirleri kapsamında, Türkiye'de örnek olacak bir uygulamanın hayata geçirildiğini bildirdi.

Koruma tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ile engelli vatandaşların korunması amacıyla, taksici esnafı ile gerçekleştirilen mutabakat neticesinde hastane ve eczanelere ulaşımda indirim sağlandığını belirten Gergin, ilçedeki tüm taksilerin vatandaşları hastane ve eczanelere 10 TL ücret ile ulaştıracağını bildirdi ve tüm vatandaşlara sağlıklı günler diledi.

Gergin, Corona Virüs ile ilgili aldıkları önleme ve koruma tedbirleri kapsamında evde tek başına yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile engelli vatandaşlara yönelik olarak; ücretsiz temizlik, saç kesimi ve sakal tıraşı hizmeti de sağlayacaklarını ifade etti.

Nehir Gergin, ücretsiz temizlik, saç kesimi ve sakal tıraşı hizmetinden yararlanmak isteyenlerin 153 Beyaz Masa'ya başvuru yapmaları gerektiğini anlattı.

Nehir Gergin, vatandaşların yemek ihtiyaçlarını paket servis kullanarak gidermelerini de önerdi.

Panik yapmadan tedbir almanın önemli olduğuna dikkat çeken Gergin, Keşan Belediyesi'nin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Koronavirüs, Keşan, Güncel

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