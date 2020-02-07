Haberler » Güncel » Keşan'da 12 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Keşan'da 12 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan minibüste, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 12 kaçak göçmen yakalandı.

07.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:52Keşan'da 12 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan minibüste, yasa dışı yollarla 'a çıkış yapmak isteyen 12 kaçak göçmen yakalandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan- Malkara yolunda yaptıkları uygulamada, R.P. yönetimindeki minibüsü durdurdu. Arka koltukları sökülen araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen, Irak ve Bangladeş uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü R.P. ve yanında bulunan M.İ. ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.İ., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.P. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Emniyet Müdürlüğü, Yunanistan, Polis, Keşan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:10  Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
09:51  Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 642.hafta
09:41  Pesketaryen nedir? Pesketaryen diyeti nasıl yapılır?
7.02.2020 11:38:53