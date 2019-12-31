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Keşan'da 21 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir araç içinde bulunan 21 düzensiz göçmen yakalandı, insan taciri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:34 Keşan'da 21 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı tutuklandı
'nin ilçesinde bir araç içinde bulunan 21 düzensiz göçmen yakalandı, insan taciri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keşan Kom Grup Amirliği, İstihbarat Grup Amirliği ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarda sürücülüğü M.Z.Ç tarafından yapılan 34 LSS plakalı araç durduruldu.

içerisinde inceleme yapan polisler, 8 Eritre, 2 Filistin, 7 Irak, 1 Suriye, 3 Mısır uyruklu (12 erkek, 5 kadın 4 çocuk) toplam 21 göçmen şahsı yakaladı.

Cumhuriyet savcısına bilgi verilmesinin ardından alınan talimatla gözaltına alınan M.Z.Ç. hakkında göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan soruşturma başlatılırken çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Edirne, Keşan, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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