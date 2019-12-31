Haberler » 3. Sayfa » Keşan'da 21 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı tutuklandı - Haberler

Keşan'da 21 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir araç içinde bulunan 21 düzensiz göçmen yakalandı, insan taciri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:01 Keşan'da 21 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir araç içinde bulunan 21 düzensiz göçmen yakalandı, insan taciri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keşan Kom Grup Amirliği, İstihbarat Grup Amirliği ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarda sürücülüğü M.Z.Ç tarafından yapılan 34 LSS plakalı araç durduruldu.

Araç içerisinde inceleme yapan polisler, 8 Eritre, 2 Filistin, 7 Irak, 1 Suriye, 3 Mısır uyruklu (12 erkek, 5 kadın 4 çocuk) toplam 21 göçmen şahsı yakaladı.

Cumhuriyet savcısına bilgi verilmesinin ardından alınan talimatla gözaltına alınan M.Z.Ç. hakkında göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan soruşturma başlatılırken çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:24   Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bedel ödeyecekler - Haberler
01:11   Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastanede etrafa ateş açan şahıs tutuklandı - Haberler
01:10   Ankara'da yeni yılın ilk bebeği doğdu - Haberler
01:03   Başkan Büyükakın yeni yıl öncesi 119 personelin yüzünü güldürdü - Haberler
01:00   Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Haberler
23:28   İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Haberler
21:57   Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları - Haberler
20:22   Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Haberler
1.01.2020 01:44:43