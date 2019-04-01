Keşan'da AK Parti ve CHP Aynı Zamanda Zafer Yürüyüşü Yaptı, Kazananı 12 Oy Belirledi

Edirne Keşan'da yerel seçim yarışı nefes kesti. Zafer yürüyüşü yapan Millet İttifakı'nın CHP'li Adayı Şenol Yalı ile Cumhur İttifakı'nın AK Partili Adayı Mustafa Helvacıoğlu arasındaki yarışı 12 oy belirledi. Helvacıoğlu, 18 bin 415 oy ile ipi göğüsledi.

31 Mart yerel seçimleri birçok yerde kıran kırana geçti. Edirne'nin Keşan ilçesindeki yarış, iki partiyi de sokaklara indirdi.

AK PARTİ VE CHP AYNI ANDA ZAFER YÜRÜYÜŞÜ YAPTI

Sandıkların kapanmasını ardından AK Partililer ve CHP'liler, seçimi kazandıklarını öne sürerek aynı dakikalarda zafer yürüyüşüne çıktı. Şehir merkezinde, her iki parti, yürüyüş gerçekleştirdiği sırada, Edirne CHP milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu ve CHP Keşan Belediye Başkan adayı Şenol Yalı, Adalet Sarayına geldi. Burada İYİ Parti Keşan İlçe Başkanı Zafer Sarıkeçe ve partililer ile bir araya gelen Gaytancıoğlu ve Yalı, seçim sonucuyla ilgili açıklama yaptı.

CHP ADAYI YALI: 12 OYLA KAZANDIK

Oyların teslimi devam ederken, seçimi 12 oy ile kazandıklarını dile getiren Yalı, saat 17.00'den itibaren seçim sonuçlarını beklediklerini belirterek, "Islak imzalı tutanakların hepsi elimize ulaştıktan sonra 4-5 defa toplayıp sonucu aldık. Buna göre; 18 bin 413 Millet İttifakı, 18 bin 401 ise Cumhur İttifakı'nın oy aldığı sonucuna vardık. Bu sonucu Anadolu Ajansı da verdi. Maalesef diğer tarafın bir açıklaması oldu ve insanlar sokaklarda karşı karşıya geldi. Bu çok hoş bir şey olmadı. Bunu 1999 seçimlerinde yaşamıştık. Bu konuda sakin olmak lazım" dedi.

Şenol Yalı

Daha sonra söz alan Gaytancıoğlu da, kendilerinde bulunan ıslak imzalı tutanakları, ince elenip sık dokuduklarını ifade ederek, "Hata olmasın diye 4-5 defa kontrol ettik. Ancak diğer taraf biraz erken davrandı. Biz yargıya kesinlikle müdahale etmedik. Şu ana kadar bize gelen sonuçlara göre Keşan'da seçimi kazandık. Bunu Anadolu Ajansı da doğruladı. 12 oy ile Keşan bizimdir" diye konuştu.

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AK PARTİ ADAYI HELVACIOĞLU SADECE 12 OY FARKLA KAZANDI

Ancak daha sonra kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın Adayı Mustafa Helvacıoğlu'nun seçimleri sadece 11 oy fark ile kazandığı açıklandı.

Mustafa Helvacıoğlu

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Keşan'da, Helvacıoğlu 18 bin 415, Yalı 18 bin 403, Saadet Partisi Adayı Ahmet Köseler 268, HDP Adayı Abdullah Kaya 208, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Talip Bora 51 ve DSP adayı Yunus Emre Ergamalıoğlu ise 58 oy aldı.

İşte Keşan sonuçlar;