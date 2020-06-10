Keşan'da "arabalı sinema" etkinliği düzenlendi

Keşan Belediyesi tarafından, "arabalı sinema" etkinliği gerçekleştirildi.

10.06.2020 23:10 | Son Güncelleme: 10.06.2020 23:40
Keşan Belediyesi tarafından, "arabalı sinema" etkinliği gerçekleştirildi.
Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde düzenlenen etkinliğe araçları ile gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Film sesinin kapalı devre radyo sistemi ile yayınlandığı etkinlik öncesinde açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ailelerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Tedbirli davranmaları durumunda salgının bitme noktasına geldiğini belirten Helvacıoğlu, "İnşallah ikinci dalgaya sebep olmadan bunun üstünden geleceğiz. Hepiniz evlerinizde kaldınız. Teşekkür ederiz. Bu anlamlı günde sizlerle bir ilki yaşamak istedik. Hep birlikte keyifli bir akşam yaşayacağız." dedi.
İzleyicilerden Korhan Karahan ise etkinliğin son derece başarılı geçtiğini, sosyal mesafenin de dikkatli şekilde uygulandığını dile getirdi.
Erdem Sönmez de etkinlik dolayısıyla belediyeye teşekkür ederek, "Sosyal mesafe konusunda gereken önlemleri alan belediyeyi tebrik ederim." diye konuştu.
"Bayi Toplantısı" filminin gösterildiği etkinlikte hatıra bileti dağıtıldı ve dondurma ikramında bulunuldu. Keşan’da ’arabalı sinema’ etkinliği düzenlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Pazaryeri, Keşan, Güncel, Haber

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