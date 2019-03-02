Keşan'da Aranan 4 Kişi Yakalandı

Edirne
'nin Keşan
ilçesinde polis ekiplerince aranan 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri arananların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.
Ekipler, çeşitli suçlardan yakalamaları bulunan şüphelilerin ikametlerini aradı. Eş zamanlı gerçekleşen operasyonda İ.C, G.Ç, S.C. ve E.Ç. yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C, G.Ç, S.C. tutuklandı, E.Ç ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Kaynak: AA