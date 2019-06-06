Keşan'da asayiş uygulaması

Keşan Emniyet Müdürlüğü
ekipleri ve bekçiler ilçede asayiş uygulaması yaptı.
Alınan bilgiye göre, yunus timleri ve mahalle bekçileri çalıntı, plakasız motosiklet, arası bulunan zanlı ve uyuşturucuyla mücadeleye karşı ramazan bayramında da çalışmalarına devam etti.
Ekipler, Yenimescit Mahallesi Huzur
Sokak'ta şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta çeşitli suçlardan araması bulunan Ç.Ö. yakalandı. Şüphelinin üzerindeki kuru sıkı tabancaya el konuldu.
Yunus timleri şüphe üzerine aradıkları A.G'nin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. A.G, gözaltına alındı.
Öte yandan, bekçilerin yardımıyla Yukarı Zaferiye Mahallesi Mercan Sokak'ta hırsızlık suçundan aranan S.H. yakalandı. Polis
ekipleri ve bekçilerin ilçedeki asayiş uygulamasına devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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