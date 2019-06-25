25.06.2019 17:49
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Keşan'da asayiş uygulaması

Keşan

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.
Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince İspat Cami Mahallesi Paşayiğit Caddesi 'nde asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
Uygulamada 92 kişinin sorgulaması yapıldı, 32 araç ve sürücüsü incelendi.
Uygulamada, bir sürücüye "muayenesiz araç kullanmaktan" 235 lira, bir sürücüye "alkollü araç kullanmak" ve "trafiği tehlikeye düşürmek" suçlarından bin 2 lira para cezası kesildi, ehliyetine 6 ay el konuldu.
Polis durumundan şüphelendiği M.P. ve C.K'yi sorgulamasını yapmak için emniyete götürdü.
Detaylı üst araması yapılan C.K.'nin iç çamaşırında saklanmış kağıt parçalarında 10 gram bonzai ele geçirildi.
M.P. ve C.K., ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Polis , Emniyet Müdürlüğü , Keşan , Güncel

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