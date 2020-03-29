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Keşan'da bandodan 9/8'lik Trakya havalarıyla moral konseri

EDİRNE'de Keşan Belediyesi Bando Takımı, koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan vatandaşların moralini yükseltmek için 9/8'lik Trakya havaları çalarak sokakta konser verdi.

29.03.2020 20:35 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:36
Keşan'da bandodan 9/8'lik Trakya havalarıyla moral konseri

EDİRNE'de Keşan Belediyesi Bando Takımı, koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan vatandaşların moralini yükseltmek için 9/8'lik Trakya havaları çalarak sokakta konser verdi.

Keşan Belediye Bandosu koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşların moralini yükseltmek için 9/8'lik Trakya havaları çalarak şehri turladı. Bandonun, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü önünde başlayan turuna Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan Emniyet Müdürü Mehmet Tekin de katıldı. Pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar da bandonun çaldığı şarkılara eşlik etti. Mustafa Helvacıoğlu, bando eşliğinde belediye personeli Cenk İşçimen'in evinin önüne gelerek, doğum gününü kutladı. Koronavirüs nedeniyle yaşanan sıkıntılı süreci birlik olarak yeneceklerini belirten Helvacıoğlu, "Biz de vatandaşlarımıza sokağa çıkmamaları konusunda bu konser turu sırasında uyarılarda bulunuyoruz. Bu sıkıntılı süreci birlikte aşacağız. Vatandaşlarımıza moral için yollara döküldük. Bu işin içinde tamamen iyi niyet var. Bandomuzla birlikte bugün müzik gösterisi yaptık. Balkonlarından bize destek olan ve duyarlı davranarak evlerinde kalan herkese teşekkürler. Kendi sağlımız için sevdiklerimizin sağlığı için evde kalmalıyız. Evde kalırken canlarımız sıkılmasın diye etkinlik gerçekleştirdik. Hep birlikte kurallara riayet ederek güzel günler göreceğiz. Şimdi biraz sabırlı olalım" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Koronavirüs, Keşan, Güncel

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