Menü
Haberler ›› Güncel ››Keşan'da belediye binası girişine termal kamera konuldu - Güncel

Keşan'da belediye binası girişine termal kamera konuldu

Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye binası girişine termal kamera konuldu.

14.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:40
Keşan'da belediye binası girişine termal kamera konuldu
Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye binası girişine termal kamera konuldu.
Keşan Belediyesi hizmet binası girişine, vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildi.
Güvenlik görevlileri binaya giriş yapan vatandaşların vücut ısılarını kontrol ediyor.
Ayrıca tedbirler kapsamında, binaya giren vatandaşlara kolonya ikram ediliyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Keşan, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti Güncel
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor Güncel
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı Güncel
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu Güncel
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu