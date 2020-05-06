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Keşan'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında berber ve kuaförler dezenfekte edildi.

Keşan'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi
06.05.2020 18:36 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:42
Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında berber ve kuaförler dezenfekte edildi.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, Keşan ve köylerinde yer alan 154 berber ve kuaför salonunun dezenfekte yapıldığını, bu iş yerlerinin haftaya açılacağını belirtti.
Berber ve kuaförlerin neredeyse 45 gündür kapalı durumda olduğunu ifade eden Helvacıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Berber ve kuaförlerimiz heyecanla yeniden açılış günleri olan 11 Mayıs Pazartesi gününü bekliyor. Bundan sonra iş yeri sahiplerimiz maske kullanımına, iş yerinin enfeksiyona ve tüm virüs tedbirlerine çok dikkat edecekler. Mesleklerini çok özlediler. Bizlerde bu iş yerlerine dezenfektan, siperlik de içeren maske seti, kolonya da vereceğiz. Ayrıca, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı evden çıkamayan vatandaşlarımız için de 153 Beyaz Masa üzerinden berber ve kuaförlere getirip götürmek için servis düzenleyeceğiz."
Helvacıoğlu, tüm berber ve kuaförleri, pazartesi günü, Alparslan Türkeş Meydanı'nda iş yerlerinin yeniden açılması nedeniyle, makaslarıyla kurdele kesmeye davet etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Helvacıoğlu, Kuaför, Keşan, Güncel, Haber

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