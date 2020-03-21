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Keşan'da bir kişi, peçeteden yaptığı maskeleri pazarda dağıttı

Keşan ilçesinde bir kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında peçeteden yaptığı maskeleri pazarda dağıttı.

21.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:32
Keşan'da bir kişi, peçeteden yaptığı maskeleri pazarda dağıttı
Keşan ilçesinde bir kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında peçeteden yaptığı maskeleri pazarda dağıttı.
Selim Uyar, halk pazarı girişinde küçük bir tezgah kurdu.
Burada peçete, lastik ve zımba kullanarak maske yapan Uyar, bunları yaşlı ve çocuklara dağıttı.
Uyar, yaptığı açıklamada, herkesin aslında evinde benzer şekilde maskeler yapabileceğini söyledi.
Vatandaşlar ise davranışı için Uyar'a teşekkür etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Selim, Keşan, Güncel

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