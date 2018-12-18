Keşan'da Bir Vatandaş Sokakta Bulduğu 3 Bin Tl'yi Sahibine Teslim Etti

Zabıta Müdürlüğü anons yaptırdı ve bu anonsun ardından parasını kaybeden ve ismini vermek istemeyen kişi Zabıta Müdürlüğü'ne gelerek burada parayı bulan Zakir Güngören'den 3 Bin TL'sini teslim alarak "Ben Güngören'e teşekkür ediyorum. Böyle bir zamanda böyle bir davranış nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu olaydaki duyarlı davranışları nedeniyle Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkililerine de teşekkür ediyorum" dedi.

Zakir Güngören de, "Halk Bankası önünde bulduğum 3 Bin TL'yi sahibi bulunması için Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne getirerek anons yaptırdık. Paranın sahibi anonstan sonra buraya geldi ve bulduğum parayı kendisine teslim ettim. Gönlüm çok rahat ve mutluyum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler