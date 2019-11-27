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Keşan'da boş arazide 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince, metruk evler ve ara sokaklarda yapılan incelemelerde boş arazide 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

27.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:35Keşan'da boş arazide 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
'nin ilçesinde polis ekiplerince, metruk evler ve ara sokaklarda yapılan incelemelerde boş arazide 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Keşan'da uyuşturucu madde satışı ve kullanımın yoğun olarak görüldüğü mahallelerde bulunan ara sokaklar ve metruk evlerde aramalar yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları aramalar sırasında ormanlık yolda bulunan bir boş arazide poşet içine saklanmış 100 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

tarafından el konulan haplar muhafaza altına alınırken, olayla ilgisi olan şüpheli veya şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar başlatıldı. - EDİRNE

Edirne, Polis, Keşan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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