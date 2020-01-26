Keşan'da, depremzedeler için yardım kampanyası

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından Edirne 'nin Keşan ilçesinde yardım kampanyası başlatıldı. Toplanan yardım kolilerinin içinden depremzedelere yazılmış 'geçmiş olsun' notları çıktı. Bir çocuğun oyuncağını koyduğu zarfın üzerine ise 'Sen de paylaş, ben oynadım, sen de oyna' yazdığı görüldü.

Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Keşan Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Keşan Belediyesi Atatürk Spor Tesisleri bahçesine kurulan çadırda halktan toplanan gıda malzemesi, giyim eşyası, battaniye, soba, çocuk bezi gibi ürünler, bölgedeki depremzedelere gönderilecek.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, depremin ardından yardım kampanyası çağrısında bulunduklarını belirterek, "Bu yaptığımız çağrıya Keşan halkı oldukça duyarlı davrandı. Biz bu eşyaları ayıracağız. Giyim eşyalarının hiç kullanılmamış olanlarını kutulayıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Elazığ'a göndereceğiz. Türk halkının bu tür olaylarda dayanışma içerisinde olduğunu bir kez daha gördük. Tüm Türk halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Yardım için getirilen kolilerin içinden depremzedelere yazılmış 'geçmiş olsun' dilekleri içeren notlar da çıktı. Bir çocuğun oyuncağını koyduğu zarfın üzerine 'Sen de paylaş, ben oynadım, sen de oyna' yazması ise duygulandırdı.