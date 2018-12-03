Keşan'da Engelli İstihdamı İçin Proje Hazırladı

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:42



03 Aralık 2018 Pazartesi 18:42

Keşan'da engellilerin istihdama katılımı için proje hazırladı.Keşan ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi ve İŞKUR Şube Müdürlüğü iş birliğiyle engellilerin istihdamına yönelik olarak hazırlanan Hayatın Renkleri Projesi, düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Karaağaçlı, müdürlükte düzenlenen etkinlikte, vatandaşların sosyal rehabilitasyonlarının ve entegrasyonlarının sağlanması ile istihdama katılımlarının sağlanması amacıyla İŞKUR Keşan Şube Müdürlüğü iş birliğinde "Hayatın Renkleri" adını verdikleri proje hazırladıklarını söyledi.Karaağaçlı, projeyle engellilerin sosyalleşmesi ve istihdama katılımlarının sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.Etkinliğe, Keşan Kaymakamı Nuri Özder ve eşi Burcu Özder, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da katıldı.