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Keşan'da evde kalanlar için online pilates eğitimi

EDİRNE'nin Keşan ilçe belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm spor kurslarının geçici süreyle kapatılması nedeniyle evde kalanların kaliteli vakit geçirebilmeleri amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden online pilates eğitimlerine başladı.

07.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:26
Keşan'da evde kalanlar için online pilates eğitimi

EDİRNE'nin Keşan ilçe belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm spor kurslarının geçici süreyle kapatılması nedeniyle evde kalanların kaliteli vakit geçirebilmeleri amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden online pilates eğitimlerine başladı.

Keşan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm spor kursları ile salonların geçici süreyle kapatılması nedeniyle evde kalanların kaliteli zaman geçirmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunmaları amacıyla "Sporu eve sığdırıyoruz" sloganıyla belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla online pilates hizmeti başlattı. Keşan Belediyesi Spor Koordinatörü ve Beden Eğitimi Öğretmeni Mürüvvet Buruk tarafından verilen eğitim, Atatürk Spor Tesisleri'ndeki spor salonunda gerçekleştirildi. Yaklaşık yarım saat süren pilates eğitimi, canlı olarak belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Mürüvvet Buruk, izleyicilere evde bulunan yastık, sandalye ve su şişelerini kullanarak nasıl pilates yapılacağını uygulamalı olarak gösterdi. Online spor eğitimi, vatandaşlardan da destek gördü.

'MORAL VE MOTİVASYONU YÜKSEK TUTMAK İÇİN PROJELER ÜRETİYORUZ'

Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik, "Sağlığımız ve sevdiklerimiz için 'evde kal Keşan' diyoruz. Evde kalırken de hepimiz çok sıkıldık, çok bunaldık. Bu noktada Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak moral ve motivasyonunuzu yüksek tutmak için sizlere projeler üretmeye çalışıyoruz. Evlerimizde kalırken, hareketsiz ve sporsuz yaşamaya başladık. Bunun içinde bugünden itibaren canlı yayınlarla spor eğitimlerine başlıyoruz. Çocuklarımız için de canlı yayınlarla egzersiz hareketleri yaptıracağız. Belediyemizin sosyal medya hesaplarını takip ederek, katılımlarınızı bekliyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Keşan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Keşan'da evde kalanlar için online pilates eğitimi - Haberler

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