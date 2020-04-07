Keşan'da evde kalanlar için online pilates eğitimi
EDİRNE'nin Keşan ilçe belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm spor kurslarının geçici süreyle kapatılması nedeniyle evde kalanların kaliteli vakit geçirebilmeleri amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden online pilates eğitimlerine başladı.
07.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:46
Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik, "Sağlığımız ve sevdiklerimiz için 'evde kal Keşan' diyoruz. Evde kalırken de hepimiz çok sıkıldık, çok bunaldık. Bu noktada Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak moral ve motivasyonunuzu yüksek tutmak için sizlere projeler üretmeye çalışıyoruz. Evlerimizde kalırken, hareketsiz ve sporsuz yaşamaya başladık. Bunun içinde bugünden itibaren canlı yayınlarla spor eğitimlerine başlıyoruz. Çocuklarımız için de canlı yayınlarla egzersiz hareketleri yaptıracağız. Belediyemizin sosyal medya hesaplarını takip ederek, katılımlarınızı bekliyoruz" dedi.
Kaynak: DHA