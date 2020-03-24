Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Keşan'da gönüllüler maske üretimine başladı - Haberler

Keşan'da gönüllüler maske üretimine başladı

Keşan Sosyal Hizmet Merkezindeki gönüllüler tarafından maske üretimine başlandı.

24.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:29
Keşan'da gönüllüler maske üretimine başladı
Keşan Sosyal Hizmet Merkezindeki gönüllüler tarafından maske üretimine başlandı.
Kaymakam Nuri Özder ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Sosyal Hizmet Merkezi kurs atölyesinde üretim yapan gönüllü öğreticileri ziyaret etti.
Merkez Müdürü Nergis Mustafapaşa , "Tedbirli Ol Sağlıklı Kal" projesi kapsamında, Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediyesi işbirliğinde başlattıkları çalışma kapsamında günde yaklaşık 300 maske ürettiklerini söyledi.
Mustafapaşa, üretilen maskelerin kamu kurumlarına gönderileceğini ifade etti.
Helvacıoğlu da malzeme desteği verdikleri projede daha fazla üretim için çaba harcayacaklarını dile getirdi.
Maskeleri, sokaklarda görev yapan ve ihtiyaç sahiplerine hediye edeceklerini anlatan Helvacıoğlu, "Herkesin fedakarlık yapması kazım. Bu kapsamda maske üretimi yapan gönüllülerimiz işlerini güçlerini bırakarak bu fedakarlığı gerçekleştiriyor. Onlara teşekkür ederiz." dedi.
Kaymakam Özder de gönüllü çalışanlara teşekkür etti.
Gönüllü öğreticiler Nuray Çelen ve Yelda Değirmendereli, ürettikleri maskelerle bu sürecin atlatılmasına katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Helvacıoğlu, Mustafapaşa, Nuri Özder, Keşan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Hüküm iptal edildi! OHAL kararıyla mesleğe dönenler yönetici olabilecek Haberler
Hüküm iptal edildi! OHAL kararıyla mesleğe dönenler yönetici olabilecek
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt’ten geldi Haberler
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt'ten geldi
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı Haberler
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı
Diriliş’in Almıla Hatun’u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Haberler
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
Çin’de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti Haberler
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi Haberler
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı Haberler
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:20: Uyarıları dikkate almayan yaşlılar pazarlara akın etti - Haber 15:20: Bakan Albayrak, Halkbank aracılığıyla esnafa iki desteğin devreye alındığını açıkladı - Haber 15:20: Aliağa Belediyesinden çocuklara özel eğitici video - Haber 15:20: Haşereyle mücadele çalışmalarına devam - Haber 15:20: Bakan Albayrak, Halkbank aracılığıyla esnafa iki desteğin devreye alındığını açıkladı - Haber 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:10: Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı - Haber 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:31: Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler
Loading