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Keşan'da Güven Huzur uygulaması

Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde huzur ve güven uygulaması yaptı.

20.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:31
Keşan'da Güven Huzur uygulaması
Edirne 'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde huzur ve güven uygulaması yaptı. Uygulamalar kapsamında 2 bin 110 TL idari para cezası kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak 19 Mart Perşembe günü yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulaması Keşan'da da gerçekleştirildi.

Başta terör asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla, ilçe genelinde geniş çaplı çalışmalarda bulunan ekipler, Keşan içindeki parklar, metruk binalar ve araçlarda uygulamalar gerçekleştirdi.

10.00 ve 23.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamaya katılan ekiplerin korona virüs tedbirleri dolayısıyla eldiven kullandığı görüldü.

Uygulamalar kapsamında toplam 145 kişi sorgulanırken, 45 aracın da kontrolü sağlandı.

Yapılan GBT sorgusu sırasında S.A. isimli bir şahıs "5809 Sayılı Yasaya Muhalefetten" aranması olduğu anlaşılması üzerine gözaltına alınırken, toplamda 2 bin 110 TL idari para cezası kesildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Keşan, Huzur, 3. Sayfa

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