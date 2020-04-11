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Keşan'da halk pazarı girişine dezenfeksiyon tüneli kuruldu

Keşan Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla oluşturulan halk pazarının girişine, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon tüneli kuruldu.

11.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:54
Keşan'da halk pazarı girişine dezenfeksiyon tüneli kuruldu
Keşan Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla oluşturulan halk pazarının girişine, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon tüneli kuruldu.

Dezenfeksiyon tünelini inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, pazara giren her vatandaşın ateşinin ölçüldüğünü söyledi.
Vatandaşların dezenfeksiyon tünelinden geçerek pazara girdiklerini anlatan Helvacıoğlu, şöyle devam etti:
"Maskesi olmayan vatandaşlarımıza girişte maske veriyoruz. Dezenfeksiyon tünelimizi Kur Sulama Sistemleriyle birlikte faaliyete geçirdik. Bu nedenle firmanın yetkilisi Önder Kurtulmuş'a çok teşekkür ediyoruz. Bu sayıyı artırmayı da planlıyoruz. Dezenfeksiyon tünelinde püskürtülen sterilizasyon ürünleri insan sağlığı için zararsız. Yüze ve gözlere zarar vermiyor."
Saros Körfezi'ne kıyısı olan Erikli ve Yayla'da jandarma görevlilerinin tedbirler aldığını vurgulayan Helvacıoğlu, "Lütfen evde kalalım. Sahillerimize gezme amaçlı gitmeyelim. Araçlarımızda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yakınlarımız bulunmasın. Eğer kontrolde böyle bir durumla karşılaşılırsa cezai yaptırımlar vatandaşlarımızı bekliyor. Sahillerimize gelmeyin." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel
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