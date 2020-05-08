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Keşan'da hibe edilen "Konteyner yıkama ve dezenfekte aracı" tanıtıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Keşan Belediyesi'ne hibe edilen "Konteyner yıkama ve dezenfekte aracı" sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenen törenle tanıtıldı.

Keşan'da hibe edilen
08.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 08.05.2020 16:10
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Keşan Belediyesi'ne hibe edilen "Konteyner yıkama ve dezenfekte aracı" sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenen törenle tanıtıldı.
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, koronavirüs önlemleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde yapıldığını hatırlattı.
Virüs salgını nedeniyle bu yıl ramazanın biraz buruk geçtiğini ifade eden Aksal, "Vatandaşlarımız ne olur sosyal mesafeyi korusunlar ve maske kullansınlar. Ramazan'ımız bu yıl biraz buruk geçiyor. İnşallah önümüzdeki yıl ramazanı daha da güzel şekilde kutlayacağız. Şu anda önemli vatandaşlarımızın sağlığı" dedi.

Edirne ve Keşan için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Aksal, hükümetin de desteğiyle ilçeye çok güzel hizmetler yaptıklarını, 1 yılda Keşan'a yaklaşık 15 milyon hibe yatırım kazandırdıklarını vurguladı.

İlçeye yapılan yatırımların devam ettiğini anlatan Aksal, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkısıyla en gençlerimiz için, yüzme bilmeyen gencimiz kalmasın diye havuz yapıyoruz. Stadımızı yeniliyoruz. Kunduracılar Çarşımızı Keşan'a yakışan bir çarşı haline getiriyoruz. Artı Çarşı'yı Keşan'a kazandırdık, müze de kazandırıyoruz." dedi.
"Temel anlayışımız, İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın anlayışıdır"
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da hızla gelişen ve güzelleşen Keşan'da, yine mutluluk verici bir etkinlikte buluştuklarını belirtti.
İlçeleri için hiç durmadan çalıştıklarını, temizliğiyle de markalaşan bir Keşan oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Helvacıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Temel anlayışımız, İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın anlayışıdır. İşte bugün bu sarsılmaz anlayışla belediyemizin hizmet araç filosunu büyütmenin ve son teknoloji araçlar ile geliştirmenin iftiharı içindeyiz. İlçemizi her kulvarda olduğu gibi çevre ve temizlik konusunda da hızlı bir şekilde gelişiyor.
Öncelikle; bu gelişime önemli katkı sağlayacak. Çöp konteyner yıkama ve dezenfekte aracının Keşan Belediyesi'ne hibe edilmesini sağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a halkımız, belediyemiz ve şahsım adına en içten şükranlarımı arz ediyorum."
Konuşmaların ardından yeni alınan aracın tanıtımı yapıldı. Törende AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti, Edirne, Keşan, Güncel, Haber

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