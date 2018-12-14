Keşan'da Kaçak İçki Operasyonu

Keşan
'da polisin düzenlediği operasyonda bir araçta 72 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, gümrük kaçağı içki satışı yapan kişilere yönelik çalışma yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan bilgi doğrultusunda, Keşan Belediyesi Hali içerisinde bulunan hafif ticari araçta arama yaptı.
Aramada, aracın bagaj ile koltuk aralarında, koliler içerisinde 72 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sahibi A.D. hakkında, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.
A.D, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Keşan
14 Aralık 2018 Cuma 17:09