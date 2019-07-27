Keşan'da kaçakçılık operasyonu
Keşan ilçesindeki operasyonda 72 kilo kaçak çay ele geçirildi.27.07.2019 16:01
Keşan ilçesindeki operasyonda 72 kilo kaçak çay ele geçirildi.
Alınan göre, Yenimuhacir kavşağında denetim yapan jandarma ekipleri, A.T. idaresindeki aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada çuvallar içerisinde 72 kilo kaçak çay ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü A.T. ve araçta bulunan C.B. gözaltına alındı.
Alınan göre, Yenimuhacir kavşağında denetim yapan jandarma ekipleri, A.T. idaresindeki aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada çuvallar içerisinde 72 kilo kaçak çay ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü A.T. ve araçta bulunan C.B. gözaltına alındı.
Yenimuhacir, Jandarma, Keşan, Güncel
Kaynak: AA