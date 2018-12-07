Keşan'da Kadın Girişimciler İstişare Toplantısı

Keşan
Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından "Kadın Girişimciler İstişare Toplantısı" düzenlendi.
Odanın konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Malkara
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nurdan Altay
Güngör, Erdek
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Sarı, Edirne
Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan ve KTSO Yönetim Kurulu Üyesi Sevtap Engin katıldı.
TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Günay, burada yaptığı konuşmada, kadın kooperatiflerinin Keşan'da kurulması ve yaygınlaştırılmasının en büyük temennilerinden olduğunu söyledi.
Bölgedeki ticaret ve ekonomi güçlenirken, kadın girişimcilerin, kadın kooperatiflerinin de önünün açılacağını aktaran Günay, "Emeğin değeri o zaman artacak. İşte o zaman biz bu salonda çok daha farklı şeyleri konuşuyor olacağız." dedi.
Engin de kadınlara, yıllar önce sunulmuş bir fırsat olduğunu ifade ederek, "Gelecek yıllar için elde edilen veriler, ileriki yıllarda yapmamız gerekenler için bizlere mesaj veriyor. Bizler geleceği değiştirmek için buradayız." diye konuştu.
Toplantıda konuşmacıların başarı hikayeleri de anlatıldı.
Edirne,Keşan
07 Aralık 2018 Cuma 09:43