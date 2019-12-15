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Keşan'da kadınların ürettiği ürünler pazarda satışa sunuldu

Keşan ilçesinde kadınların ürettikleri el emeği ürünler İzzeti İkram Pazarı'nda satışa sunuldu.

15.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:16Keşan'da kadınların ürettiği ürünler pazarda satışa sunuldu
ilçesinde kadınların ürettikleri el emeği ürünler İzzeti İkram Pazarı'nda satışa sunuldu.
Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Kompleksi içerisinde bulunan pazarı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ziyaret etti.
Yerli Malı Haftası'nda açılan bu pazarın önemine dikkat çeken Helvacıoğlu, "Hep birlikte Keşan'ın İzzeti İkram Pazarı'na sahip çıkıyoruz. Burada, kadınlarımızın yerli üretimine destek vermeyi amaçladık. Üçüncüsünü açtığımız bu pazarımız artık yerine oturmaya başladı. Keşan kamuoyu da bunu benimsedi. Bu yolda eksiklerimizi görerek ilerliyoruz. Bu konuda, bin kadının üye olacağı kooperatife imza atacağız." dedi.
Gün boyu açık kapan pazarı, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Hasan Kocaman da ziyaret etti.

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Kaynak: AA

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