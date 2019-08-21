Haberler» 3. Sayfa» Haber

Keşan'da korkutan baca yangını

Keşan ilçesinde bir işletmenin bacası tutuştu.

21.08.2019 12:30 Keşan'da korkutan baca yangını
Keşan ilçesinde bir işletmenin bacası tutuştu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, Demirciler Caddesi'nde bulunan bir ızgara salonunun bacası, ızgara tutuşturulunca alev aldı. Kısa zamanda bacanın tümüne yayılan yangın, çatıya sıçradı ve çevrede yoğun duman oluşturdu.

İhbar üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürme çalışmaları başlarken, bu sırada Gazdaş ekipleri bölgede hazır bulundu. Çatıdan müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol aldı.

Binada maddi hasar oluşurken, ölen veya yaralanan olmadı. - EDİRNE

İtfaiye, Keşan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:42   Falezlerden düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı
13:37   Camiye yıldırım düştü
13:36   Ayvalık'ta jandarma 44 mülteci ve 3 organizatör yakaladı
13:35   Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
13:34   Fikirtepe'de metrobüs alt geçidinde su baskını
13:32   Malatya'da trafik kazası: 3 yaralı
13:32   NASA, Amazon yangınlarını uzaydan görüntüledi