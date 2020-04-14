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Keşan'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 63 kişiye ceza uygulandı

Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uymayan 63 kişiye 99 bin 562 lira ceza yazıldı.

14.04.2020 20:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:10
Keşan'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 63 kişiye ceza uygulandı
Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uymayan 63 kişiye 99 bin 562 lira ceza yazıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan kararların uygulanmasına yönelik denetimler yapıldı.
Denetimlerde 20 yaş ve altındaki gençlerin sokağa çıkmaması, sosyal mesafe kuralına uyulması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların evden dışarı çıkmaması, pazarlarda ve marketlerde maske takmanın zorunluluğu, park ve mesire yerleri yasağı, zorunluluk haricinde dışarı çıkma gibi kurallara uymayanlara yönelik ceza uygulandı.
Bu kapsamda nisan ayında 63 kişiye 99 bin 562 lira ceza yazıldı.
Denetimlerde karantina kurallarına uymayan 2 kişi hakkında, "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan" adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel
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