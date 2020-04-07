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Keşan'da Kovid-19 tedbirleri arttırıldı

Keşan ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında, çarşı merkezine giren araçlarda bulunanların vücut ısıları ölçülüyor.

07.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:04
Keşan'da Kovid-19 tedbirleri arttırıldı
Keşan ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında, çarşı merkezine giren araçlarda bulunanların vücut ısıları ölçülüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 20 yaş altı ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara yönelik kimlik kontrolü yapıldı.
Ekipler, durdurdukları araçlardaki vatandaşların vücut ısılarını da ölçerek, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Keşan, Güncel
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