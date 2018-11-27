Keşan'da Kursiyerler Lavanta Dikti

Keşan Halk Eğitimi Merkezi
Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu kursiyerleri lavanta fidelerini toprakla buluşturdu.
Keşan'in Siğilli köyündeki Hasan Dinç
'e ait tarlada, kurs ile ilgili uygulama gerçekleştirildi. 1 dekarlık alana bin 750 fide lavanta dikildi.
Kurs öğretmeni Ramadan Aksoy, yaptığı açıklamada, kursiyerlerin diktiği İngiliz lavantalarından 20 yıl verim alınabileceğini belirterek, "Sulanırsa bu lavantadan 2 kat verim alabiliyoruz. Yağ kalitesi oldukça yüksek ve dünyada aranan bir tür. Biz bu ürünü bölgede alternatif olabilecek bir ürün olarak düşündük. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen kursumuz 19 Ekim'de başladı ve 30 Kasım'da tamamlanacak. Toplamda 72 saat sürecek kursumuzda 18 kursiyerimiz ile ekim işlemini yapıyoruz." diye konuştu.
Hasan Dinç,Halk Eğitimi Merkezi,Keşan