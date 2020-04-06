Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Keşan'da kurusıkı silah çalan 3 çocuk yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinden kuru sıkı silah çalan üç çocuğu yakalayan polis, ailelerine teslim etti.

06.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:57
Keşan'da kurusıkı silah çalan 3 çocuk yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinden kuru sıkı silah çalan üç çocuğu yakalayan polis, ailelerine teslim etti.

Keşan'da 2 Nisan 2020 Perşembe günü bir iş yerinden hırsızlık olayı meydanı gelmiş ve 5 adet kurusıkı tabanca çalınmıştı. Konu hakkında araştırma başlatan, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bahse konu olan iş yerinde incelemeler başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, çalışmaları sonucunda E.Ç. (16), R.K. (13) ve M.C.Z (15) isimli suça sürüklenen 3 çocuğun hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirledi, failler ve çalınan kuru sıkı tabancaların temini için yapılan çalışmalar sonucunda ise 4 Nisan Cumartesi günü ise 3 kişiyi de yakaladı.

Suça sürüklenen çocuklar ile yapılan görüşmelerde çaldıkları silahları sattıklarını beyan etmeleri üzerine, satılan silahlar polis tarafından temin edilirken iş yeri sahibine verilmek üzere muhafaza altına alındı.

Olaya karışan E.Ç., R.K, ve M.C.Z. isimli çocuklar ailelerine teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Keşan'da kurusıkı silah çalan 3 çocuk yakalandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı Haberler
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı Haberler
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haberler
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi Haberler
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:14: Evde kumar oynayanlara sosyal mesafe cezası - Haberler 17:13: Bursa'nın fatihi unutulmadı - Haberler 17:12: 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu - Haberler 17:10: Denizli'de son bir haftada 1 ölümlü kaza yaşandı - Haberler 17:10: Kastamonu'da enerji nakil kablolarını çalan hırsızlar tutuklandı - Haberler 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi 15:54: İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu - Haberler 15:50: Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli? - Haberler 14:30: Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz - Haberler 14:18: Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı - Haberler 13:43: Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok - Haberler