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Keşan'da "Muhtarlar Toplantısı" yapıldı

Keşan ilçesinde mahalle muhtarlarının organizasyonuyla "Muhtarlar Toplantısı" düzenlendi.

24.08.2019 10:30 Keşan'da
Keşan ilçesinde mahalle muhtarlarının organizasyonuyla "Muhtarlar Toplantısı" düzenlendi.
Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bir tesiste düzenlenen toplantıda, ilçenin geleceği için kalıcı çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Özlenen Keşan'ın canlanacağını anlatan Helvacıoğlu, şöyle konuştu:
"Keşan bir araya geliyor ve dertlerini, sorunlarını konuşuyor. Bir olmaya çok ihtiyacımız var. TBMM Başkanımız Mustafa Şentop, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve birçok belediye başkanıyla görüşmelerimiz oldu. Keşan için gece gündüz, durmadan el ele omuz omuza çalışıyoruz."
Toplantıya Keşan Kaymakamı Nuri Özder de katıldı.

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

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