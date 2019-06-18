18.06.2019 14:35
Haberler» Güncel» Haber

Keşan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Keşan

MISIR'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Edirne'nin Keşan ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

MISIR'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Edirne'nin Keşan ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Şehir genelindeki camilerde verilen selaların ardından kılınan öğle namazından sonra İki Minareli Çarşı Camii'nde Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı cenaze namazını Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit kıldırdı. Namazdan sonra da Müftü Yiğit, Mursi ve tüm şehitler içinde dua etti.


- Edirne
Kaynak: DHA
Edirne, Keşan, Muhammed Mursi, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:21 Mursi için Mısır elçiliği önünde gıyabi cenaze namazı
16:20 Sapanca Belediyesi ilaçlama ekibi hizmete başladı
16:20 Eskişehir'de bir mahalleyi böcekler sardı
16:20 İzmir'de asayiş uygulamaları
16:20 Samsun Barosundan Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret
16:19 SEDAŞ,öğrencilere enerjinin verimli ve güvenli kullanılmasını öğretiyor.
16:19 Mursi için Kahramanmaraş'ta gıyabi cenaze namazı kılındı