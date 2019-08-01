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Keşan'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde özel harekat polislerinin de desteğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

01.08.2019 11:00 Keşan'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde özel harekat polislerinin de desteğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ev, depo ve metruk binalarda, narkotik köpeklerinin de katılımıyla yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçilirken, 18 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle ilçedeki Yenimescit Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonda ekipler, evlerin yanı sıra odunluk ve kömürlükler ile metruk binalarda narkotik dedektör köpekleri 'Zeus' ve 'Ilgar'ın da katılımıyla arama yaptı. Arama yapılan bazı evlerin bahçelerinde pitbull cinsi köpeklerin beslendiği görüldü.
Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçilirken, uyuşturucu sattığı belirlenen 18 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.



Keşan, Güncel

Kaynak: DHA

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