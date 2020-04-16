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Keşan'da özel hastane koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verdi

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki özel hastane, koronavirüs salgını nedeniyle 2 Mayıs 2020 tarihine kadar faaliyetlerine ara verdi.

16.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:10
Keşan'da özel hastane koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verdi

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki özel hastane, koronavirüs salgını nedeniyle 2 Mayıs 2020 tarihine kadar faaliyetlerine ara verdi.

Keşan'da faaliyet gösteren 48 yataklı özel hastane koronavirüs salgını nedeniyle 2 Mayıs 2020 tarihine kadar faaliyetlerini durdurdu. Hastaneden yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle, hem hastanemize gelecek olan hastalarımızı hem de personelimizi salgından korumak adına 2 Mayıs 2020 tarihine kadar hizmetimize ara vermiş bulunuyoruz" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Keşan, Güncel
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