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Keşan'da özel hastaneden sosyal medyadaki asılsız ses kaydı için suç duyurusu

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki özel hastaneden yapılan açıklamada, hastanede koronavirüs testi pozitif çıkanların tedavi gördüğü yönünde sosyal medyada yer alan ses kaydının asılsız olduğu belirtildi.

01.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:05
Keşan'da özel hastaneden sosyal medyadaki asılsız ses kaydı için suç duyurusu

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki özel hastaneden yapılan açıklamada, hastanede koronavirüs testi pozitif çıkanların tedavi gördüğü yönünde sosyal medyada yer alan ses kaydının asılsız olduğu belirtildi. Ses kaydını paylaşan kişi hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Keşan'daki özel hastanede koronavirüs testi pozitif çıkanların tedavi gördüğü ve hastanenin karantinaya alındığı yönünde iddiaların yer aldığı ses kaydı, sosyal medya üzerinden kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaştı. Özel hastaneden iddialar üzerine açıklama yapıldı.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Haydar Yıldırım, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de koronavirüs salgınına karşı mücadele verdiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığı bu konuda gerekli açıklamaları yaparak, bizlere iletiyor. Sosyal medyada hastanemizle ilgili asparagas bir haber çıktı. Hastanemizde koronavirüs testi pozitif olanların tedavi gördüğü söylendi. Bütün insanlar tabi teyakkuz haline geçti. Biz zaten bu konuda bilgi veremiyoruz. Biz bir hastaneyiz ve tüm hastaları kabul ediyoruz. Hastaları tedavi ediyor, gerektiğinde de yönlendiriyoruz. Gelen şüpheli vakalar önce Edirne 'deki hastanelere yönlendirilir. Biz koronavirüs vakalarına bakmakla yetkili değiliz. Bizde koronavirüs vakası olsa bile bu hastanelere yönlendirilirler. Hastanemiz hakkındaki asparagas haber gerçeği yansıtmıyor. Bu mücadele sağlık çalışanlarının motive edilmesi gerekiyor. Motive ediliyoruz da. Alkışlanıyoruz. Ama tabi bozguncu faaliyetler de yapılabiliyor. Ayrıca bir vakamız çıksa da bu hastaneye bir şey olmayacak. O hasta tedaviye gönderilecek ama bu hastanede savaşmaya devam edecek. Bu haberi yayanın ufacık bir muhakemesi yok. Bu savaşı verecek olanlara saldırıyor" dedi.

Uzm. Dr. Ali Haydar Yıldırım, ses kaydını sosyal medyada paylaşan kişi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Haydar Yıldırım, Edirne, Keşan, Güncel
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