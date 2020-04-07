Keşan'da pazara girişler tek noktadan yapılıyor
Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarına girişler tek noktadan yapılıyor.
07.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:00
Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarına girişleri tek noktadan sağlıyor.
Ekipler, pazara gelen vatandaşların vücut ısılarını ölçerek, maskesiz gelenlere ücretsiz maske de dağıtıyor.
İlçede koronavirüse karşı alınan tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
Kaynak: AA
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