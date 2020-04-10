Keşan'da polis vatandaşlara maske dağıttı
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çarşı merkezine maskesiz gelen vatandaşlara, maske dağıttı.
10.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:02
Ekipler, çarşı merkezi girişinde vatandaşların ateşlerini ölçerken, maskesiz dışarı çıkanlara ücretsiz maske verdi.
Vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısı yapan polis, denetimlerin süreceğini bildirdi.
Vatandaşlar da ekiplere teşekkür ederek, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümünü kutladı.
Kaynak: AA
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