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Keşan'da "Seyahat İzin Belgesi" yoğunluğu

Keşan ilçesinde "Seyahat İzin Belgesi" almak isteyenler, "Keşan Seyahat İzin Bürosu" olarak hizmet vermeye başlayan Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde yoğunluk oluşturdu.

30.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:04
Keşan'da
Keşan ilçesinde "Seyahat İzin Belgesi" almak isteyenler, "Keşan Seyahat İzin Bürosu" olarak hizmet vermeye başlayan Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde yoğunluk oluşturdu.
Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan bazı vatandaşlar, şehirler arası yolculuk yapabilmek için "Seyahat İzin Bürosu"na başvurdu.
Bu nedenle büroda yoğunluk oluştu.
Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Keşan Trafik Denetleme Büro Amirliği, ilk olarak vatandaşların ateşini ölçüyor.
Daha sonra Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) üzerinden adresi kontrol eden ekipler, bilgileri doğruladıktan ve talebin, belirtilen kriterleri taşımasının belirlenmesiyle "Seyahat İzin Belgesi"ni düzenliyor.
Seyahat izin belgesi alan vatandaşlar, otobüsler ile koronavirüs tedbirleri göz önünde bulundurularak İstanbul'a gönderiliyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Keşan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Keşan'da 'Seyahat İzin Belgesi' yoğunluğu - Haberler

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