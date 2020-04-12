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Keşan'da sokakta mini konserler düzenleniyor

Keşan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayanlar için mahalle aralarında konser düzenledi.

12.04.2020 17:59 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:03
Keşan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayanlar için mahalle aralarında konser düzenledi.
Yerel müzisyenlerden oluşan müzik grupları mahalle aralarında sevilen Trakya türkülerini seslendirdi.
Müzisyenlere, evlerinin balkonlarından ve camlarından eşlik eden vatandaşlar, o anları cep telefonlarının kameralarına kaydetti.
Keşan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Andaç Gedik, mini konserler öncesi yaptığı konuşmada, sosyal izolasyonun önemine dikkat çekti. Keşan’da sokakta mini konserler düzenleniyor

Kaynak: AA

Etiketler: Keşan, Güncel
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