Keşan'da sokakta mini konserler düzenleniyor
Keşan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayanlar için mahalle aralarında konser düzenledi.
12.04.2020 17:59 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:03
Yerel müzisyenlerden oluşan müzik grupları mahalle aralarında sevilen Trakya türkülerini seslendirdi.
Müzisyenlere, evlerinin balkonlarından ve camlarından eşlik eden vatandaşlar, o anları cep telefonlarının kameralarına kaydetti.
Keşan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Andaç Gedik, mini konserler öncesi yaptığı konuşmada, sosyal izolasyonun önemine dikkat çekti.
Kaynak: AA