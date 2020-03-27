Keşan'da "sosyal destek kampanyası" başlatıldı

Keşan Belediyesi tarafından "Haydi Paylaş Keşan" adı verilen sosyal destek kampanyası başlatıldı.



Belediye Bakanı Mustafa Helvacıoğlu, kampanyanın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, devlet tarafından yönetilen Vefa Destek Grubu'nun bir üyesi olduklarını anımsattı.

Bu grubun çalışmalarına belediye olarak destek verdiklerini anlatan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Vefa Destek Grubu'na, Keşan Belediyesi olarak 'Haydi Paylaş Keşan' projesi ile destek oluyoruz. Bu proje kapsamında belediyemizin tedarik edeceği 100 bin ekmek Vefa Destek Grubu'na verilecek. Ayrıca bin gıda paketi hazırlıyoruz. Bu kampanyaya tüm vatandaşlarımız katılarak destek olabilirler. Bu kapsamda çalışmayan kesimlerin bir nebze de olsa çorbasına tuz olalım istedik. İsteyen yardımsever vatandaşımız 60 liraya 60 ekmek fişi, isteyen vatandaşımız ise 60 liraya bir gıda paketi ile kampanyaya katılabilecek. Yardımda bulunmak isteyenler belediyenin hesap numaralarına bu ücretleri yatırabilecekler."

Toplantıda Belediye Meclisi üyeleri ve yardımseverler kampanyaya 21 bin ekmek ile katkı verirken, Keşan Fırıncılar Derneği de kampanyaya desteğini açıkladı.

Kaynak: AA