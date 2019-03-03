Keşan'da Süpürgeciliği Yaşatmaya Çalışıyorlar

Keşan
ilçesinde süpürge yaparak geçinen vatandaşlar zorluklara rağmen sanatlarını devam ettiriyor.
Süpürge ustası İsmet Küçükkarakaş (55), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıldır el süpürgesi yaptığını söyledi.
Mesleğin bitme noktasına geldiğini anlatan Küçükkarakaş, "Bu sanatla geçimimizi sağlıyoruz. Fakat süpürgecilik şu an zayıf bir durumda. Plastik
süpürgeler, elektrikli süpürgeler bizim işi bitirdi. Ama ne yapalım ekmek davası, sürdürüyoruz. Bir süpürgenin yapımı 15-20 dakika sürüyor. Devletimizden yardım bekliyoruz. Bu işi sanayileştirirsek sürdürülebilir. Bu sanat ölmez." diye konuştu.
Süpürge ustası Ümit Perçin (45) ise el süpürgelerini pazarda 10-15 liradan satıklarını belirterek, "Özellikle Keşan Cumartesi pazarında Yunanistan
dan gelenler süpürgelere ilgi gösteriyor. Biz sanatımızı devam ettirmek istiyoruz. Başka çaremiz yok." ifadelerini kullandı.
Keşan, Güncel
Kaynak: AA