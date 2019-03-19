Keşan'da "Tarladan Sinemaya" Projesi Başladı

Keşan
Kaymakamlığınca "Tarladan sinemaya" projesi başlatıldı.
İlçede, Keşan Kaymakamlığı koordinesinde, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve bir alışveriş merkezinin işbirliğinde hazırlanan "Tarladan Sinemaya" projesi başladı.
Proje kapsamında Beyendik beldesinde ikamet eden ve daha önce hiç sinemaya gitmeyen kadınlar, "Türk işi dondurma" adlı sinema filmini izledi.
Proje hakkında bilgi veren Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz
, amacın hiç sinemaya gitmeyen kadınları sinemayla buluşturmak olduğunu söyledi.
Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Özder'in eşi Burcu Özder, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Saz'ın eşi Ayşe Saz da proje kapsamındaki ilk seansta kadınlarla filmi izledi.
İlhan Saz, Keşan, Güncel
Kaynak: AA