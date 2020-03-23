Keşan'da tedbirlere uymayan 2 iş yeri mühürlendi
Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan 2 iş yeri mühürlendi.
23.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:44
Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan 2 iş yeri mühürlendi.
İçişleri Bakanlığının, toplum sağlığı için umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin geçici süreyle kapatılmasıyla ilgili aldığı karar kapsamında denetimler yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymayan 2 iş yeri kapatıldı, adli ve idari ceza uygulandı.
İçişleri Bakanlığının, toplum sağlığı için umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin geçici süreyle kapatılmasıyla ilgili aldığı karar kapsamında denetimler yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymayan 2 iş yeri kapatıldı, adli ve idari ceza uygulandı.
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Kaynak: AA