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Keşan'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde korona virüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmaya yönelik dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

12.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:58
Keşan'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
Edirne 'nin Keşan ilçesinde korona virüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmaya yönelik dezenfekte çalışmaları yapılıyor. S.S. 25 No'lu Şehiriçi Minibüsçüler Kooperatifi'ne bağlı 93 minibüs ve servis araçlarında çalışan ekipler yolcuların oturduğu koltukları ve tutamaçları dezenfekte ediyor.

Keşan'da başta korona virüs olmak üzere çeşitli salgın hastalıklara da önlem alınmak üzere önlemlerin artırıldığını belirten Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, "Virüse karşı hem önlem almak hem de vatandaşlarımıza farkındalık ve duyarlılık uyandırmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediyenin yaptığı bu çalışmaların Keşan'ı bütünüyle koruyacak diye bir durum söz konusu değil, elimizden geleni yapıyoruz. Fazlası da vatandaşa düşüyor. Keşan'da toplu yaşam alanlarına öncelik verdik ve bunların içinde en büyük önceliği toplu ulaşım araçlarımız. Daha önce çalışmalar yapmıştık dezenfekte ile ilgili ve bundan sonra da devam edeceğiz. Halkımız müsterih olsun. Biz toplu yaşam alanlarında ciddiyetle önlem alıyoruz. Gönül rahatlığıyla toplu taşıma araçlarını kullanabilirler. Çalışmalarımız devam edecek. Hayatın olağan akışında devam etmesi için her yerde elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Toplu taşıma araçlarının hastalıklar yönünden risk taşıdığını belirten Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mahmut Yıldırır ise, araç sahiplerinden araçlarına yaptıkları temizlik çalışmalarının artırılmasını istediklerini belirterek, "Biz de belirli periyotlarla virüse karşı dezenfektan kullanıyoruz. Sadece virüs değil, kullandıklarımız bakteri ve mantara karşı da etkili. Böylelikle hastalık riskini sıfıra indirmeyi amaçlıyoruz. Halkımız güvenle yolculuk yapsın" diye konuştu.

S.S. 25 Nolu Keşan Şehiriçi Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ertan Erkan ve üye Şendoğan Yargı ise, "Biz zaten uzunca bir süredir hijyen şartlarına uyup, iç temizliğimizi yapıyoruz. Sürekli olarak parayla uğraşıyoruz, insanlar araçlara binip iniyor. Temizlik bizim için çok önemli. Belediye de 10 günde bir dezenfekte çalışmaları yapıyor. Yolcularımız rahatlıkla araçlarımızı kullanabilirler. Herkese hayırlı yolculuklar diliyoruz" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Etiketler : Edirne, Keşan, Güncel

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